Адвокат Тимура Родригеза Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом прокомментировал ситуацию с возможной задолженностью артиста перед бывшей супругой. Он подчеркнул, что на самом деле никакого долга в 7 миллионов рублей у певца нет, а происходящее — лишь юридическая процедура.

Адвокат Родригеза опроверг наличие у артиста долга по алиментам в 7 млн рублей. Видео © Пятый канал

Исполнительное производство было возбуждено в начале июля, в день свадьбы Родригеза с актрисой Катей Кабак. По словам защитника, несмотря на неприятный сюрприз, артист отнёсся к ситуации с юмором — испортить праздник никому не удалось.

Адвокат пояснил юридический механизм: алиментное соглашение, подписанное певцом при разводе, имеет силу исполнительного листа. Это позволяет получателю в любой момент обратиться к судебным приставам, если он считает, что выплаты были неполными. При этом само по себе возбуждение производства не подтверждает наличие задолженности.

«В настоящий момент мы готовим платёжки, другие необходимые документы, обязательно их предоставим приставу. Поэтому пока говорить о наличии у Тимура какой‑либо задолженности преждевременно», — заявил Жорин, добавив, что плательщик имеет право предъявить приставам доказательства произведённых выплат.

Напомним, ранее сообщалось, что судебные приставы взыскивают с Тимура Родригеза более 7,145 млн рублей по алиментам на двоих детей. В мае возбуждены два производства на основании нотариальных соглашений, и, несмотря на освобождение от выплат бывшей супруге в январе, он обязан покрывать расходы на детей, оставшихся с матерью.