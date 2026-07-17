Пьяный петербуржец ударил полицейского палкой по шее и получил год колонии

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина проведёт год в колонии общего режима, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент случился ранним утром 7 апреля. Будучи в состоянии опьянения, фигурант проник в квартиру на Красносельском шоссе в посёлке Горелово. Прибывший на место сотрудник ППС попытался пресечь его действия.

В ответ нарушитель, испытывая личную неприязнь, схватил деревянную палку длиной чуть более метра и с силой ударил полицейского по шее. Суд квалифицировал это как посягательство на авторитет госслужбы, унижение чести и достоинства сотрудника, а также грубое нарушение общественных интересов. На заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В пользу пострадавшего с него взыскали 10 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.

Ранее житель Серышевского района Амурской области был признан виновным в совершении нескольких преступлений, включая нападение на сотрудницу полиции, которой он нанёс удар валенком по голове. Кроме того, мужчина угрожал убийством своей супруге, замахиваясь на неё топором, а также незаконно проник в чужой дом, взломав дверь веранды.