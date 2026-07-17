Миф развеян: Учёные выяснили, как эпидуралка при родах влияет на детей

Крупное исследование британских учёных не выявило связи между эпидуральным обезболиванием во время родов и серьёзными осложнениями у новорождённых. Результаты работы опубликованы в журнале The BMJ.

Специалисты Королевской больницы Глазго изучили данные почти 496 тысяч женщин с одноплодной беременностью, которые рожали естественным путём или перенесли экстренное кесарево сечение. Эпидуральную анестезию получили около 115 тысяч участниц исследования. Учёные сравнили состояние детей после родов у женщин, которым применяли такой метод обезболивания, и у тех, кто обходился без него.

Анализ не показал увеличения вероятности тяжёлых неврологических нарушений у младенцев. Речь идёт, в частности, о судорогах, поражениях головного мозга, менингите, энцефалите и других осложнениях, возникающих в первые 28 дней жизни. Также исследователи не обнаружили связи между эпидуральной анестезией и повышенным риском неонатального сепсиса, низкой оценкой по шкале Апгар на пятой минуте или смертью ребёнка в течение первого месяца.

Проверка отдельных групп показала, что при преждевременных родах применение такого обезболивания даже было связано с меньшей вероятностью низкой оценки по шкале Апгар. Авторы работы считают, что полученные данные помогут врачам и будущим родителям принимать более взвешенные решения при выборе способа обезболивания во время родов. При этом специалисты отмечают, что эпидуральная анестезия остаётся не только безопасным, но и эффективным методом снижения боли у женщин.

Ранее учёные предполагали, что человеческие роды являются одними из самых сложных среди приматов из-за узкого родового канала и относительно крупного размера головы младенца. Однако новое исследование поставило это представление под сомнение. Выяснилось, что у некоторых обезьян, лемуров и игрунок соотношение размеров головы детёныша и родовых путей может быть ещё более сложным, чем у человека.