В Самаре воспитатели спрятали детей в укрытия из-за ракетной угрозы

В Самаре воспитатели детских садов оперативно спрятали детей в укрытия во время объявленной угрозы ракетной атаки. Об этом рассказали местные жители RG.ru.

Сигнал тревоги прозвучал около 7:05 (6:05 мск), когда часть горожан уже привела детей в дошкольные учреждения. Информация о том, что ребят отвели в безопасные места, появилась в родительских чатах детсадов.

Многих жителей сирены разбудили ранним утром — оповещения были слышны в разных районах города. Некоторые очевидцы сообщили, что сигнал ракетной опасности застал их на трамвайных остановках. Детали инцидента и официальные комментарии властей пока не приводятся. О ситуации с угрозой и дальнейших действиях экстренных служб информации нет.