В Самаре воспитатели спрятали детей в укрытия из-за ракетной угрозы
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В Самаре воспитатели детских садов оперативно спрятали детей в укрытия во время объявленной угрозы ракетной атаки. Об этом рассказали местные жители RG.ru.
Сигнал тревоги прозвучал около 7:05 (6:05 мск), когда часть горожан уже привела детей в дошкольные учреждения. Информация о том, что ребят отвели в безопасные места, появилась в родительских чатах детсадов.
Многих жителей сирены разбудили ранним утром — оповещения были слышны в разных районах города. Некоторые очевидцы сообщили, что сигнал ракетной опасности застал их на трамвайных остановках. Детали инцидента и официальные комментарии властей пока не приводятся. О ситуации с угрозой и дальнейших действиях экстренных служб информации нет.
Ранее сообщалось, что в Самаре на время действия ракетной опасности было приостановлено движение всего наземного общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и трамваи. При этом метрополитен продолжал свою работу, а станции подземки были открыты для всех желающих укрыться в случае угрозы. О ситуации жителей оперативно проинформировал мэр города Иван Носков через свой канал в мессенджере.
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