Украинец-уклонист четыре года гнил в погребе матери, пока соседи его не сдали военкомам

В Черкасской области Украины сотрудники ТЦК обнаружили мужчину, который несколько лет скрывался от мобилизации в погребе на участке своей матери. После этого его отправили в учебный центр для прохождения службы. Об этом сообщает украинское издание «Українець Доповідає».

В Черкасской области мужчину нашли в погребе после 4 лет уклонения от мобилизации. Фото © Treds (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Українець Доповідає

Житель региона оборудовал подземное помещение для длительного проживания и практически не покидал его на протяжении более четырёх лет. Большую часть времени мужчина проводил в закрытом пространстве и выходил наружу лишь в редких случаях, преимущественно в ночные часы.

Длительное нахождение в сыром помещении без нормального доступа к воздуху и солнечному свету сказалось на его физическом состоянии и психологическом здоровье. О местонахождении мужчины стало известно после сообщения соседей, которые обратили внимание на необычное укрытие и передали информацию местным властям.

После получения сведений сотрудники ТЦК прибыли на участок и провели мобилизацию гражданина. Вопрос о его состоянии здоровья должны оценить медики уже во время прохождения службы. По украинскому законодательству, уклонение от мобилизации может повлечь административную и уголовную ответственность, однако в этом случае мужчину направили в учебный центр.

Ранее сообщалось об инциденте в Кривом Роге, где сотрудники ТЦК попытались задержать мужчину, который спрятался в уличном туалете. При появлении людей в форме гражданин забежал в кабинку и заперся внутри, рассчитывая избежать проверки.