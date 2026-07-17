Дом, хранивший тайны детства Трампа, ушёл с молотка: Кто выложил за него почти $2 млн

Особняк в нью-йоркском районе Квинс, где Дональд Трамп жил в первые четыре года своей жизни, обрёл нового владельца. Об этом сообщает газета New York Post.

Кто именно приобрёл дом и за какую сумму, пока не раскрывается. В ноябре 2025 года здание предложили покупателям за 2,3 миллиона долларов, однако к лету 2026-го запрашиваемую сумму опустили до 1,99 миллиона.

Строение в английском стиле возвёл в 1940 году отец нынешнего американского лидера — Фред Трамп. Оно стоит в престижном квартале Квинса под названием Jamaica Estates. Семья будущего президента прожила здесь до 1950 года, а затем перебралась в более просторное жильё поблизости.

В 2025 году дом за чуть более 800 тысяч долларов выкупил риелтор Томми Лин. Он признался, что взялся за эту покупку «исключительно потому, что это дом детства Трампа». По словам Лина, ещё около полумиллиона долларов ушло на реставрацию: он заново оформил интерьер и полностью обновил внутреннее пространство.

Ранее КСИР назвал имущество Дональда Трампа на Ближнем Востоке законной целью для ударов. В списке иранских военных оказались гольф-клубы, комплекс Trump International Hotel & Tower в Дубае, башня Trump Plaza в Джидде и небоскрёб Trump Tower в Эр-Рияде.