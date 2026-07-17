У блогера Ильи Ремесло в Санкт-Петербурге прошли обыски

У блогера Ильи Ремесло, который был задержан по делу о фейках о ВС РФ, проведены обыски.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении Ремесло», — заявил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин.

Напомним, 17 июля стало известно, что блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о российской армии. Ремесло известен сотрудничеством с правоохранительными органами — многие его обращения заканчивались штрафами для иностранных агентов. Однако в середине марта он неожиданно раскритиковал руководство страны.