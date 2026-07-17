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Регион
17 июля, 08:12

У блогера Ильи Ремесло в Санкт-Петербурге прошли обыски

Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

У блогера Ильи Ремесло, который был задержан по делу о фейках о ВС РФ, проведены обыски.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении Ремесло», — заявил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин.

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Напомним, 17 июля стало известно, что блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о российской армии. Ремесло известен сотрудничеством с правоохранительными органами — многие его обращения заканчивались штрафами для иностранных агентов. Однако в середине марта он неожиданно раскритиковал руководство страны.

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Александра Вишнякова
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