Слишком напористый любовник довёл 20-летнюю москвичку до разрыва кишечника

20-летнюю москвичку госпитализировали с серьёзной травмой и кровотечением после неудачного полового акта. Об этом сообщил SHOT.

Ровесник-зумер случайно нанёс своей возлюбленной серьёзную травму во время секса. Девушке стало плохо, и ночью студентку доставили в больницу с сильным кровотечением и резкой болью в нижней части живота. Медики обнаружили у неё разрыв кишечника и выраженный отёк тканей.

Хирурги экстренно ушили повреждение и назначили пациентке лечение. Сейчас её жизни ничего не угрожает. Врачи рекомендовали девушке соблюдать строгую диету и отказаться от секса до полного восстановления. Ей предстоит длительный курс лечения.

Ранее учёные Кембриджского университета и британского Агентства по безопасности здравоохранения пришли к выводу, что незащищённый половой контакт может стать причиной взрывной диареи. Всё дело в штаммах шигеллёза, передающихся половым путём. Они распространяются быстрее и чаще устойчивы к антибиотикам, чем другие варианты инфекции.