Семьям с одним ребёнком в России посоветовали поторопиться с ипотекой

Семьям с одним ребёнком необходимо ускориться с оформлением семейной ипотеки до 1 октября, чтобы успеть зафиксировать текущую ставку в 6%, рекомендует бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru». После вступления в силу новых правил условия для этой категории заёмщиков могут измениться.

По словам эксперта, семьям с двумя детьми паниковать не стоит — для них условия сохранятся на прежнем уровне. Многодетным же разумнее занять выжидательную позицию и дождаться официального запуска обновлённой программы со ставкой 4%, что существенно снизит переплату и ежемесячные платежи. Трепольский назвал обсуждаемые цифры (10–12% для семей с одним ребёнком, 6% для двух, 4% для трёх) компромиссными.

Он привёл наглядный расчёт: разница в ежемесячном платеже между семьёй с одним и тремя детьми при одинаковой стоимости квартиры с октября составит двукратную сумму — 31,6 тыс. рублей против 63,2 тыс. Эксперт подчеркнул, что это показывает, насколько сильно нагрузка бьёт по молодым семьям на старте.

По мнению Трепольского, чтобы программа стала мощным драйвером для создания семей, стоило бы опустить планку до 8–10% для семей с одним ребёнком, 4% — с двумя и 2% — с тремя. Такой «сверхльготный» подход, считает он, создал бы беспрецедентный стимул для граждан, рассматривающих расширение семьи через призму жилищного вопроса.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин назвал семейную ипотеку под 6% самым надёжным инструментом поддержки, отметив низкий уровень просрочки (около 1%). Программа действует с 2018 года для семей с детьми на новостройки и строительство до 2030 года.