ВЦИОМ: Путину доверяют 71% россиян
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71% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а его работу положительно оценивают 65,1% опрошенных. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам исследования, недоверие главе государства выразили 24,4% респондентов, а 23,4% участников опроса заявили, что не одобряют его деятельность на посту президента.
Работу правительства России положительно оценили 45,6% опрошенных, отрицательно — 24,4%. При этом председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 56,1% россиян, тогда как 25,4% сообщили об обратном.
А ранее Владимир Путин заявил, что главной силой россиян является способность преодолевать трудности и не поддаваться страху.
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