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17 июля, 08:28

ВЦИОМ: Путину доверяют 71% россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

71% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а его работу положительно оценивают 65,1% опрошенных. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, недоверие главе государства выразили 24,4% респондентов, а 23,4% участников опроса заявили, что не одобряют его деятельность на посту президента.

Работу правительства России положительно оценили 45,6% опрошенных, отрицательно — 24,4%. При этом председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 56,1% россиян, тогда как 25,4% сообщили об обратном.

Путин обнял фельдшера скорой помощи из Курской области
Путин обнял фельдшера скорой помощи из Курской области

А ранее Владимир Путин заявил, что главной силой россиян является способность преодолевать трудности и не поддаваться страху.

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Александра Вишнякова
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