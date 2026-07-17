Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых из Турции

Россельхознадзор временно ограничил ввоз косточковых фруктов от пяти турецких экспортёров. В поступивших партиях обнаружили карантинные для Евразийского экономического союза организмы.

В ведомстве пояснили, что нарушения выявляли систематически. Речь идёт о продукции, которую поставляли из Турции на российский рынок. Решение принято на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений. Специалисты также сослались на федеральный закон № 206-ФЗ «О карантине растений».

Названия компаний, попавших под временные меры, в сообщении не приводятся. Срок их действия также не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что за первое полугодие 2026 года Россия на 34% сократила импорт пива из стран, не входящих в ЕАЭС. При этом поставки из государств союза выросли вдвое, а отечественные производители заняли 95,4% рынка.