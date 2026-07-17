Беллингем расплакался после поражения от Аргентины и опубликовал стихи о львах

Футболист Джуд Беллингем опубликовал стихотворение после поражения сборной Англии от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Игрок «Реала» заявил, что поэзия помогла ему выразить чувства после матча.

23-летний полузащитник тяжело переживал неудачу и после финального свистка не скрывал слёз. Позже он рассказал, что не мог подобрать подходящие слова и поэтому поделился стихотворением водителя команды из Канзас-Сити Майкла Чендлера.

«Я действительно пытался подобрать правильные слова для вчерашнего дня и последних нескольких недель, но это стихотворение нашего водителя из Канзаса как нельзя лучше подходит», — написал Беллингем.

В тексте под названием «Путь львов» говорится о стойкости, самодисциплине и способности преодолевать поражения. Автор сравнивает футболистов сборной Англии со львами и подчёркивает, что главная победа заключается не только в трофеях, но и в борьбе человека с самим собой.

Беллингем также поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду дома и приезжали в США на матчи. Футболист призвал сохранить единство и любовь, которые сопровождали сборную во время турнира.

Публикацию поддержали Рис Джеймс, Энтони Гордон и Джордан Хендерсон. Они оставили под постом Беллингема эмодзи с красным сердцем.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2026 Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1. 19 июля Лионель Месси и партнёры встретятся в финале с Испанией, победившей Францию 2:0.