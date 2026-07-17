Деньги ушли до копейки: У олимпийской чемпионки Исинбаевой списали со счетов весь долг

Судебные приставы принудительно списали со счетов двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой всю задолженность за дачный участок в Волгоградской области. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

«Со счетов Исинбаевой взыскана вся сумма задолженности вместе с исполнительским сбором», — сказали в ведомстве.

Напомним, требование о взыскании более 55 тысяч рублей направило садоводческое товарищество из региона. Спортсменка задолжала свыше 32 тысяч рублей за пользование общим имуществом в 2024–2025 годах. Ещё около 20,5 тысячи рублей составили пени, а две тысячи рублей — госпошлина. Приказ о взыскании долга вынес мировой судья.

Ранее сообщалось, что приставы арестовали деньги на счетах Исинбаевой из-за того же долга перед садоводческим товариществом. Тогда на её банковских счетах ограничили средства и предупредили, что при отказе погасить долг добровольно деньги спишут принудительно.