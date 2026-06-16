«Не трогайте её»: Олимпийский чемпион Карелин призвал оставить Исинбаеву в покое
Знаменитый борец Карелин призвал оставить в покое уехавшую в Испанию Исинбаеву
Александр Карелин и Елена Исинбаева. Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ, Сергей Карпухин
Легенда греко-римской борьбы Александр Карелин, обладатель трех олимпийских золотых медалей, встал на защиту Елены Исинбаевой, двукратной чемпионки Олимпийских игр в легкой атлетике. Как передаёт РИА «Новости», Карелин заявил, что пора оставить Исинбаеву в покое. Он напомнил, что во время своей спортивной карьеры Елена тренировалась за рубежом, что было обычным делом для спортсменов того времени.
«Так сложилось, что её жизненные и карьерные пути были определены тогда, а не сейчас. Просто оставьте её в покое», – призвал Карелин.
Ранее Life.ru писал, что Елена Исинбаева, отказавшаяся от звания майора и российских корней и уехавшая на Канары, снова оказалась в финансовой повестке: её долг за ЖКУ по московским квартирам вырос до 440 тысяч рублей, а налоговая выставила счёт почти на миллион, причём ранее спортсменку уже блокировали из-за задолженности в 1,5 млн рублей.
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