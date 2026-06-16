«Не трогайте её»: Олимпийский чемпион Карелин призвал оставить Исинбаеву в покое

Легенда греко-римской борьбы Александр Карелин, обладатель трех олимпийских золотых медалей, встал на защиту Елены Исинбаевой, двукратной чемпионки Олимпийских игр в легкой атлетике. Как передаёт РИА «Новости», Карелин заявил, что пора оставить Исинбаеву в покое. Он напомнил, что во время своей спортивной карьеры Елена тренировалась за рубежом, что было обычным делом для спортсменов того времени.