Море огня: Российские силы отправили на дно 24 судна ВСУ
За неделю уничтожено 24 морских судна, снабжавших группировку ВСУ
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За минувшую неделю российские военные вывели из строя 24 морских судна, задействованных киевским режимом. В перечень пораженных целей вошли 14 сухогрузов, а также объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск и Южный.
В акватории Чёрного моря уничтожены плавсредства, осуществлявшие переброску вооружений. Удары наносились по кораблям на рейде и во время переходов между гаванями. Среди них оказались два сухогруза с грузом военного назначения в порту Одесса.
«В течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и 2 катера», — заявили в ведомстве.
Операции выполнялись расчётами ударных беспилотных летательных аппаратов. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания и возгорание грузов на борту атакованных транспортов. В результате точных ударов вражеские суда полностью утратили ходовые качества.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два железнодорожных локомотива в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, их использовали для перевозки военной техники и снаряжения ВСУ. Удар беспилотниками «Герань» нанесли в районе населённого пункта Божедаровка. Ведомство также опубликовало видеозапись поражения локомотивов.
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