Композитор «Одиссеи» отказался от оркестра при создании музыки по просьбе Нолана

Композитор Людвиг Йоранссон рассказал о необычном подходе к созданию музыки для нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Режиссёр попросил отказаться от традиционного оркестра и найти более древнее и уникальное звучание. Об этом стало известно изданию Variety.

«Тогда оркестра не было... Это был вызов и одновременно возможность попытаться создать что-то уникальное», — сказал он.

Работа над «Одиссеей» стала третьим совместным проектом Йоранссона и Нолана после картин «Принцип» и «Оппенгеймер». Создатели фильма стремились уйти от привычного музыкального сопровождения исторических лент. По замыслу режиссёра, звучание должно было передавать атмосферу Древней Греции, но при этом оставаться современным и вне времени.

Особое внимание композитор уделил эпохе бронзового века. По предложению Нолана он начал экспериментировать с металлическими звуками и арендовал 35 бронзовых гонгов разных размеров. Йоранссон рассказывал, что использовал не только специальные инструменты, но и необычные источники звука — бил по стенам, металлическим предметам и различным поверхностям вокруг себя.

В музыкальной части фильма также появились лира, аулос и вокальные партии, которые, по словам автора, усиливают эмоциональное восприятие композиции. Кроме оригинальной партитуры, в саундтрек вошла песня «When I'm Home», созданная Джеймсом Блейком, Трэвисом Скоттом, Йоранссоном и самим Ноланом.

Фильм основан на древнегреческой поэме Гомера и рассказывает историю царя Итаки Одиссея. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон, а в актёрский состав также вошли Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая и Шарлиз Терон. Картина станет 13-м полнометражным фильмом Нолана в качестве режиссёра.

Ранее стало известно, что новая картина Кристофера Нолана «Одиссея» может не появиться в российском кинопрокате. В Министерство культуры РФ не поступало заявок на официальный показ фильма в отечественных кинотеатрах. Теоретически ленту могли бы включить в программу через формат предсеансного обслуживания, однако дистрибьюторы пока не обращались с такими предложениями.