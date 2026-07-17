«Новая игрушка Трампа»: Зачем президенту США секретный совет по «охоте» на инопланетян

В администрации президента США Дональда Трампа создан Научно-консультативный совет по неопознанным воздушным явлениям (UAP Science Advisory Council). Его возглавил израильско-американский астрофизик, профессор Гарварда Ави Лёб, известный многолетними поисками внеземного разума и проектом «Галилео», сообщает сайт MK.ru.

Основная задача новой структуры — консультировать высшие эшелоны Правительства США и разведывательное сообщество по вопросам, связанным с НЛО. По словам Лёба, совет уже запросил у Пентагона десятки видеозаписей, изображений и документов о зафиксированных инцидентах. Результаты работы планируют публиковать в рецензируемых научных журналах и на отдельном сайте, отметил заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РГСУ профессор Юрий Жданов.

При этом бюджет у совета отсутствует, а доступ к сверхсекретным материалам пока не предоставлен. В состав вошли как сторонники инопланетной версии, так и скептики — например, основатель журнала Skeptic Майкл Шермер, который обещает направлять коллег в русло научного консенсуса. Члены совета рассматривают не только инопланетное происхождение объектов, но и гипотезы о пространственно-временных пузырях и путешественниках из будущего.

Критики, включая физика Шона Киркпатрика, ранее занимавшегося НЛО в Пентагоне, указывают, что Лёб не пользуется уважением в научном сообществе и не имеет опыта в сфере нацбезопасности. Однако в Белом доме, судя по всему, делают ставку на общественный интерес: опросы показывают, что 80% американцев уверены в сокрытии правительством данных об НЛО, а каждый пятый верит в визиты инопланетян на Землю.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах была обнародована очередная партия секретных документов, касающихся неопознанных летающих объектов. Среди рассекреченных материалов содержится информация о том, что для перехвата одного из НЛО американским военным пришлось задействовать сразу 13 истребителей. Очевидец, предположительно военный лётчик или диспетчер, детально описал загадочный объект необычной звездообразной формы. Он светился белым светом с голубоватым отливом и, по словам свидетеля, не был похож ни на самолёт, ни на беспилотник.