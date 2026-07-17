Выгорание и конкуренция: Российские айтишники оказались недовольны своими доходами

Около 43% российских IT-специалистов недовольны уровнем заработной платы, а 73% рассматривают возможность смены работы. Такие данные приводит исследование агентства «Марк Аналитик» и «ИКС Холдинга», с копией которого ознакомилась «Газета.Ru».

Средняя зарплата опрошенных составляет 181 122 рубля, тогда как желаемый уровень дохода достигает 258 520 рублей. Наибольший разрыв — 56% — зафиксирован среди специалистов по аппаратной разработке.

Основной причиной поиска новой работы 45% респондентов назвали неудовлетворённость доходом. Ещё 31% указали на отсутствие карьерного роста, 28% — на нехватку возможностей для профессионального развития, а 23% связали желание сменить работодателя с выгоранием.

Аналитики отмечают, что после периода стремительного роста отрасли ожидания кандидатов стали более сдержанными. Значимость зарплаты, карьерных перспектив и интересных задач снизилась на 3–6% — это связывают с ростом конкуренции, развитием ИИ и переходом к модели рынка, где условия всё чаще диктуют работодатели. В опросе, проведённом в крупнейших городах России и Белоруссии, участвовали более 2 тысяч человек.

Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что активное внедрение ИИ в России может создать спрос на 250 тысяч специалистов по обучению и настройке моделей, что усилит конкуренцию за IT-кадры, хотя в последние годы дефицит немного снизился за счёт популяризации профессии, высоких зарплат и роста производительности.