Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания Дональда Трампа. Тот охарактеризовал Москву как «угрозу» избирательному процессу в США, ссылаясь на данные разведки.

В Кремле подобные обвинения назвали голословными. Песков подчеркнул, что американский лидер опирается исключительно на обезличенные сведения, которые не подкреплены никакими фактическими данными.

Представитель российской власти напомнил, что официальные расследования, проводившиеся ранее в Вашингтоне, официально подтвердили отсутствие влияния Кремля на ход голосования. Все подозрения по этому поводу были признаны необоснованными.

Позиция Москвы остается неизменной: попытки связать Россию с манипуляциями американским волеизъявлением не имеют под собой твёрдой почвы. Подобную риторику в РФ считают инструментом политической борьбы, не имеющим отношения к реальности.

Напомним, ранее Трамп включил Россию в число государств, которые, по его мнению, могут воздействовать на избирательную инфраструктуру США. Он объявил о рассекречивании разведывательных материалов о безопасности систем голосования. Он заявил, что эти системы остаются уязвимыми для возможных атак и вмешательства извне. Помимо России, республиканец упомянул Китай, Иран и КНДР.