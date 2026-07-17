Президент Польши заблокировал закон, разрешающий однополые союзы*

Президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписывать законопроект о «статусе ближайшего лица» и связанных с ним договорах о совместном проживании. Об этом глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

По словам Навроцкого, документ создавал новый институт в семейном праве с широким перечнем прав, которые, по его оценке, близки к правам супругов. Президент заявил, что такой механизм мог бы стать альтернативной формой брака.

«Открывается правовой путь к супружеству под другим названием и без полного списка обязанностей, которые предусматривает заключение брака», — сказал Навроцкий.

Глава Польши отметил, что не может одобрить инициативу, поскольку считает, что она затрагивает конституционный статус брака. По его словам, основной закон страны определяет брак как союз мужчины и женщины.

При этом премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявлял о необходимости признавать однополые браки*, заключённые за границей, но выступил категорически против усыновления детей такими парами.

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