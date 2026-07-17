Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств и рассчитывает на аналогичное отношение к себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«В целом, поскольку мы любые обвинения отвергаем решительно, РФ никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитываем, что никто не будет вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глубинное государство скрывало данные о вмешательстве в американские выборы. При этом он назвал РФ в числе «противников», якобы пытающихся влиять на процесс голосования. В Кремле напомнили главе Белого дома, что американское расследование не выявило никаких признаков вмешательства.