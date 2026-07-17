Проведённые в США расследования не выявили какого-либо вмешательства РФ в американские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, американская сторона сама пришла к выводу об отсутствии российского вмешательства.

«Но давайте вспомним, что в США были расследования, следствия и так далее, и все пришли к выводу, что РФ никоим образом не оказывала влияние на выборы в США», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Москва исходит именно из этих выводов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал РФ в числе «противников», якобы пытающихся влиять на выборы в США. Глава Белого дома сообщил о рассекречивании данных разведки, касающихся безопасности систем голосования. По его словам, эти механизмы остаются уязвимыми для потенциальных атак.

Напомним, после президентских выборов 2016 года в США американские власти провели несколько расследований вмешательства в избирательную кампанию. Спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил, что не установил доказательств сговора между штабом Дональда Трампа и российскими властями, а последующие расследования и проверки также не представили доказательств того, что Россия смогла изменить результаты голосования. В Москве последовательно отвергали все обвинения во вмешательстве в американские выборы.