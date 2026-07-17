Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил интерес для западных стран и в будущем может столкнуться с заменой на другого политика. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Зеленский больше не нужен западным кураторам и акции протестов тому пример. Отработанный материал скоро выбросят на свалку истории и заменят кем-то другим», — сказал он.

Сенатор предположил, что в дальнейшем Зеленский может стать неудобным как для части украинского общества, так и для тех, кто ранее оказывал ему поддержку за пределами страны. При этом он считает, что сохранение формальной легитимности может подтолкнуть украинского лидера к новым решениям перед возможным уходом с политической сцены.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не поддержали идею ускоренного вступления Украины в объединение. Киев рассчитывал на более быстрые сроки интеграции, однако переговоры по расширению блока не привели к таким результатам.