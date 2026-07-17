Ни минуты покоя: Спасатели вскрыли дверь в ванную, а хозяйка просто наслаждалась пеной

Спасателям в Москве пришлось экстренно вскрывать дверь ванной комнаты, чтобы вызволить женщину, не подававшую признаков жизни. Оказалось, что хозяйка квартиры просто крепко уснула в воде, пытаясь отдохнуть от домашних забот, пишет SHOT.

Инцидент произошёл ночью в районе Хамовники. Жительница уложила всех членов семьи спать, после чего решила посвятить время себе и набрала ванну с пеной. Около четырёх часов утра один из домашних проснулся, подошёл к запертой двери и начал стучать. Ответа не последовало, был слышен лишь звук льющейся воды.

Встревоженные близкие, заподозрив худшее, вызвали экстренные службы. Прибывшие на место спасатели вскрыли помещение и разбудили женщину. Из-за вынужденного вмешательства ей пришлось прервать отдых и снова собираться на работу.

Ранее в Москве робот-пылесос неожиданно заблокировал хозяйку в ванной комнате, из-за чего женщине пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошёл во время автоматической уборки, когда умное устройство задело стоявший в коридоре складной стул. Конструкция рухнула и намертво подпёрла дверной проём снаружи, оставив испуганную хозяйку в заточении в полном одиночестве. Осознав безвыходность ситуации, она обратилась за помощью в экстренные службы.