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17 июля, 10:05

На Камчатке пропал охранник базы отдыха, который отправился за едой

На Камчатке вертолёт задействовали в поисках охранника турбазы

Обложка © МЧС РФ

Обложка © МЧС РФ

На Камчатке ищут охранника базы отдыха «Жировая». Мужчина перестал выходить на связь после того, как отправился в путь на лодке. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

На Камчатке пропал охранник базы отдыха, который отправился за едой. Видео © МЧС РФ

Продукты у сотрудника закончились 15 июля. Тогда он решил самостоятельно добраться до реки Жировой. После этого мужчина собирался направиться в Петропавловск-Камчатский. Однако с момента отъезда связаться с ним не удалось.

В район исчезновения вылетел вертолёт Ми-8. На борту находятся спасатели и сотрудник полиции.Поисковая операция продолжается. Других подробностей о судьбе пропавшего пока нет.

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Ранее в два брата 12 и 8 лет пропали после прогулки в Свердловской области. Мобильных телефонов у братьев при себе нет. Предположительно, у них могли находиться пять тысяч рублей, которые они взяли у родителей.

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Полина Никифорова
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