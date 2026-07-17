На Камчатке ищут охранника базы отдыха «Жировая». Мужчина перестал выходить на связь после того, как отправился в путь на лодке. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

На Камчатке пропал охранник базы отдыха, который отправился за едой. Видео © МЧС РФ

Продукты у сотрудника закончились 15 июля. Тогда он решил самостоятельно добраться до реки Жировой. После этого мужчина собирался направиться в Петропавловск-Камчатский. Однако с момента отъезда связаться с ним не удалось.

В район исчезновения вылетел вертолёт Ми-8. На борту находятся спасатели и сотрудник полиции.Поисковая операция продолжается. Других подробностей о судьбе пропавшего пока нет.

Ранее в два брата 12 и 8 лет пропали после прогулки в Свердловской области. Мобильных телефонов у братьев при себе нет. Предположительно, у них могли находиться пять тысяч рублей, которые они взяли у родителей.