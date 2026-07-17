Под Тверью дачника убило высоковольтным проводом, который никто не убрал после урагана

В Тверской области мужчина погиб от удара током, наткнувшись на оборванный высоковольтный провод у своей дачи. Трагедия произошла в селе Выдропужск Спировского района, сообщает SHOT.

В Тверской области мужчину убило упавшим после урагана проводом. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Владимир проводил выходные с семьёй на даче. 12 июля налетел мощный ветер и сорвал линию электропередачи — один из проводов упал прямо перед домом. Все в этот момент находились внутри и не пострадали.

Как рассказали близкие, сразу после непогоды супруги стали звонить в коммунальные службы. Они просили отключить электричество и оградить опасный участок. Однако, по их словам, несколько дней подряд никто из специалистов так и не приехал.

На следующий день Владимир, имевший проблемы со слухом, забыл про лежащий провод и споткнулся об него. Сильный разряд тока убил мужчину на месте. Родственники уверяют, что тело несколько часов пролежало под дождём, и лишь потом коммунальщики добрались до места и обесточили линию. На месте также побывала полиция. По словам семьи, точную причину гибели в заключении не назвали.

Незадолго до этого в Конаковском районе той же области погиб ребёнок — на мальчика упало дерево. Его доставили в больницу, но спасти не смогли. По этому факту Следственный комитет начал проверку. Деревья тогда повалило из-за грозы, пришедшей в регион вместе с циклоном.