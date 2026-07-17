«Все фанерщики»: Солисты «Вируса!» пожаловались, что блогеры уничтожают музыкальную индустрию

Солисты группы «Вирус!» Ольга Лаки и Юрий Ступник в интервью Леди Mail порассуждали о том, как изменилась эстрада за 27 лет их карьеры. Артисты заявили, что сегодня поют все кому не лень, а блогеры и тиктокеры, став популярными, вдруг решают заняться вокалом, напрочь обесценивая музыкальную индустрию.

«Ведь они же все фанерщики и занимают места по-настоящему талантливых музыкантов, не дают им пробиться», — посетовал Ступник.

Ольга Лаки добавила, что из-за ежедневного выхода миллионов треков внимание слушателей рассеивается, и люди перестают понимать, кто именно исполняет песню — певец, певица или искусственный интеллект. По мнению музыкантов, сегодня стать популярным и закрепить славу гораздо сложнее, чем в конце 90-х. Они привели слова одного из коллег по шоу-бизнесу о том, что сейчас все артисты одной песни, а удержать внимание публики труднее, чем написать хит. Хотя интернета тогда не было, но и конкуренция была ниже, а зритель — не столь «закормлен».

Также артисты затронули моду на 90-е, связав её с ностальгией взрослых детей того времени по простоте и искренности. Вместе с тем они признались, что сами скучают по эпохе больших клубов, фестивалей и опен-эйров, тогда как сегодня выступления всё чаще сводятся к ресторанным площадкам.

«Люди на концертах всё равно требуют оригинального исполнения», — отметила Ольга Лаки, добавив, что в оригинальных версиях их песен для поклонников есть особая магия.

Ранее солисты группы «Вирус!» Ольга Лаки и Юрий Ступник рассказали, что между ними никогда не было романтических отношений, а их союз строится на дружбе и профессиональной концентрации на музыке. Лаки пошутила, что раскрыть секреты личной жизни им придётся только в случае потери популярности, а Ступник добавил, что взаимная симпатия не перерастала в роман, так как они были сосредоточены на творчестве.