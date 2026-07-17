Вертолёты Ка-52 и Ка-29 возвращаются в боевой состав морской авиации ВМФ России

Морская авиация ВМФ России 17 июля отмечает 110-летие со дня основания. Вертолёты Ка-52 и Ка-29, которые изначально предполагалось размещать на десантных кораблях типа «Мистраль» французской постройки, начали возвращаться в боевой состав морской авиации Военно-морского флота России. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков в колонке для газеты «Известия».

Особо отличился 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота. За мужество и героизм указом президента от 26 июня 2025 года он стал гвардейским. В ночь с 10 на 11 сентября 2024 года экипаж Су-30СМ капитана Егора Степанишина и штурмана капитана Дмитрия Фомина отражал атаку 14 вражеских лодок на буровую установку «Крым-2». Лётчики уничтожили восемь катеров и 80 боевиков, но сами были сбиты и погибли. В феврале 2025 года обоим посмертно присвоили звания Героев России.

Важную роль в борьбе с морскими дронами сыграли вертолёты Ка-29, которые изначально создавались для десантных кораблей. После срыва контракта на «Мистрали» их вернули в строй: часть направили на Камчатку и Кольский полуостров, часть — в 318-й авиаполк Черноморского флота. Как отметил эксперт, использование этих машин против БЭКов стало одним из лучших способов их уничтожения.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот России вошёл в тройку сильнейших флотов мира по версии The National Interest, уступая США и Китаю, но сохраняя крупный флот благодаря подводным силам и действиям на четырёх направлениях. В составе ВМФ — 283 корабля, основу составляют стратегические ракетоносцы и многоцелевые подводные лодки.