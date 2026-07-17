Редакционного директора Riddle Антона Барбашина* объявили в уголовный розыск

МВД России объявило в розыск политического аналитика и редакционного директора издания Riddle Антона Барбашина*. Его карточка появилась в базе ведомства 17 июля.

В качестве основания указана статья Уголовного кодекса, однако её номер и суть возможных обвинений не раскрываются. Ранее о возбуждении уголовного дела против Барбашина публично не сообщалось.

Барбашин занимает должность редакционного директора Riddle — издания, посвящённого политическим и экономическим процессам в России.

В январе 2025 года Минюст внёс политолога в реестр иностранных агентов. Генпрокуратура ещё в 2022 году признала деятельность Riddle нежелательной на территории России, заявив об угрозе основам конституционного строя и безопасности страны.

В июне 2026 года суд в Новосибирске оштрафовал Барбашина на пять тысяч рублей по административному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Поводом стали его публикации на сайте Riddle.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.