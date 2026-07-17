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17 июля, 11:15

Два человека пострадали при падении бетонной плиты на западе Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnyVidStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnyVidStudio

На улице Багрицкого в Москве бетонная плита обрушилась на рабочих. В результате происшествия оба мужчины получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницы. Об этом «Рен-ТВ» сообщил источник.

Под завалами оказались двое 25-летних рабочих. Одного из пострадавших, Рахматула Т., экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, переломы позвоночника и плечевой кости, а также множественные ушибы.

Второго мужчину — Хасана Х. — доставили в городскую клиническую больницу № 67. По оценке медиков, его состояние остаётся тяжёлым. У пострадавшего выявили сочетанную травму, переломы таза, бедра, плечевой кости и позвоночника. Кроме того, у него зафиксированы повреждения органов желудочно-кишечного тракта.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Причины, по которым бетонная плита рухнула на людей, устанавливаются.

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Ранее похожая трагедия произошла во Владивостоке, где на стройке жилого дома погибли двое рабочих. Мужчины находились в строительной люльке на уровне 22-го этажа, когда у неё внезапно оборвались тросы. Конструкция сорвалась вниз вместе с людьми.

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Милена Скрипальщикова
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