Два человека пострадали при падении бетонной плиты на западе Москвы

На улице Багрицкого в Москве бетонная плита обрушилась на рабочих. В результате происшествия оба мужчины получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницы. Об этом «Рен-ТВ» сообщил источник.

Под завалами оказались двое 25-летних рабочих. Одного из пострадавших, Рахматула Т., экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, переломы позвоночника и плечевой кости, а также множественные ушибы.

Второго мужчину — Хасана Х. — доставили в городскую клиническую больницу № 67. По оценке медиков, его состояние остаётся тяжёлым. У пострадавшего выявили сочетанную травму, переломы таза, бедра, плечевой кости и позвоночника. Кроме того, у него зафиксированы повреждения органов желудочно-кишечного тракта.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Причины, по которым бетонная плита рухнула на людей, устанавливаются.

Ранее похожая трагедия произошла во Владивостоке, где на стройке жилого дома погибли двое рабочих. Мужчины находились в строительной люльке на уровне 22-го этажа, когда у неё внезапно оборвались тросы. Конструкция сорвалась вниз вместе с людьми.