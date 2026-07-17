Не покинул позицию под огнём: Семье Исы Абдулхалимова передали Звезду Героя

Родителям офицера Исы Абдулхалимова в Махачкале передали медаль «Золотая Звезда». В июне военнослужащему посмертно присвоили звание Героя России. Об этом рассказали в пресс-службе главы администрации Дагестана.

Родителям Исы Абдулхалимова передали Звезду Героя России. Видео © Администрация Главы РД

В церемонии участвовали врио главы Дагестана Фёдор Щукин и командующий Каспийской флотилией вице-адмирал Олег Зверев. Абдулхалимов стал 20-м уроженцем республики, удостоенным высшей награды с начала СВО.

С первых дней спецоперации лейтенант служил в 177-м полку морской пехоты. Он выполнял боевые задачи в Бердянске, Мариуполе, Мелитополе, Работино и Крынках.

Однажды офицер получил тяжёлое ранение, однако после длительного лечения вернулся в строй. Сослуживцы вспоминали его как мужественного и надёжного командира.

«Иса прожил свою жизнь ярко, стремительно, став примером отваги и чести. Настоящий защитник Родины. Гордость Дагестана и России», — сказал Щукин.

В селе Алексеевка Сумской области Абдулхалимов руководил штурмовыми группами. Во время массированного артиллерийского обстрела пункта управления он остался на позиции и получил смертельное осколочное ранение в сердце.

Зверев поблагодарил родителей военнослужащего за воспитание сына. Ранее офицер был награждён боевыми медалями и орденами.

Ранее звание Героя России президент РФ Владимир Путин присвоил космонавту Роскосмоса Кириллу Пескову. Высокое звание присвоено за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полёта в составе экипажа Международной космической станции.