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17 июля, 12:23

Не стало самой стильной в мире гривы: Умер 17-летний лев с чёлкой Хан Хан

Знаменитый лев Хан Хан с необычной гривой умер в китайском зоопарке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Знаменитый лев Хан Хан с необычной прямой гривой умер в Китае. Об этом сообщило издание Guangdong News.

Царю зверей было 17 лет. Его внешний вид годами обсуждали посетители и пользователи соцсетей, которые подозревали работников зоопарка в укладке гривы.

Сотрудники учреждения отрицали, что специально приглаживают шерсть льва. По их словам, необычный вид гривы объяснялся привычками самого Хан Хана.

Лев часто вылизывал лапы и самостоятельно приглаживал шерсть. Именно это, как утверждали работники зоопарка, и придавало его гриве характерный прямой вид.

Хан Хан прожил долгую для льва жизнь. В неволе представители этого вида обычно живут 20–25 лет, тогда как в дикой природе их средняя продолжительность жизни составляет 10–14 лет.

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Дарья Денисова
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