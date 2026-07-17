Не стало самой стильной в мире гривы: Умер 17-летний лев с чёлкой Хан Хан
Знаменитый лев Хан Хан с необычной гривой умер в китайском зоопарке
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Знаменитый лев Хан Хан с необычной прямой гривой умер в Китае. Об этом сообщило издание Guangdong News.
Царю зверей было 17 лет. Его внешний вид годами обсуждали посетители и пользователи соцсетей, которые подозревали работников зоопарка в укладке гривы.
Сотрудники учреждения отрицали, что специально приглаживают шерсть льва. По их словам, необычный вид гривы объяснялся привычками самого Хан Хана.
Лев часто вылизывал лапы и самостоятельно приглаживал шерсть. Именно это, как утверждали работники зоопарка, и придавало его гриве характерный прямой вид.
Хан Хан прожил долгую для льва жизнь. В неволе представители этого вида обычно живут 20–25 лет, тогда как в дикой природе их средняя продолжительность жизни составляет 10–14 лет.
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