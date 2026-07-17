Не стало самой стильной в мире гривы: Умер 17-летний лев с чёлкой Хан Хан

Знаменитый лев Хан Хан с необычной прямой гривой умер в Китае. Об этом сообщило издание Guangdong News.

Царю зверей было 17 лет. Его внешний вид годами обсуждали посетители и пользователи соцсетей, которые подозревали работников зоопарка в укладке гривы.

Сотрудники учреждения отрицали, что специально приглаживают шерсть льва. По их словам, необычный вид гривы объяснялся привычками самого Хан Хана.

Лев часто вылизывал лапы и самостоятельно приглаживал шерсть. Именно это, как утверждали работники зоопарка, и придавало его гриве характерный прямой вид.

Хан Хан прожил долгую для льва жизнь. В неволе представители этого вида обычно живут 20–25 лет, тогда как в дикой природе их средняя продолжительность жизни составляет 10–14 лет.

Ранее в Приморье спасли медведицу Майку, которую почти 20 лет использовали для натаскивания охотничьих собак, и после отказа других зоопарков её приютил парк «Земля Прайда», назвав спасение тяжёлой операцией. В парке заявили, что дали животному шанс на новую жизнь.