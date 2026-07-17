Политолог назвал единственное условие, при котором Зеленский сможет арестовать Фёдорова

Возможный арест экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова будет зависеть исключительно от того, увидит ли глава Киева Владимир Зеленский в нём угрозу. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский.

В условиях украинской политики, которая массово манипулируема, быть может всё что угодно. Поэтому решит Зеленский Фёдорова арестовывать или нет, зависит оттого, насколько Зеленский будет уверен в себе. В отношении шанса Фёдорова стать новым президентом: с точки зрения естественного политического расклада — нет. С точки зрения комбинационного — сделают его им или нет — шанс есть. Его могут сделать президентом, если это будет нужно. Сергей Черняховский Доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова

Профессор также допустил, что обвинения в государственной измене могут быть использованы против политика, если это будет отвечать интересам Зеленского. При этом, как отметил эксперт, окончательное решение зависит не только от украинского лидера, но и от сил, которые оказывают влияние на происходящее.

По оценке Черняховского, вопрос возможного ареста является предметом политического торга между различными центрами силы. Он добавил, что при необходимости Зеленский способен воспользоваться разногласиями между ними в своих интересах.

Политолог также прокомментировал вероятность протестов. По его мнению, массовые акции могут состояться только при наличии внешнего финансирования. Кроме того, эксперт заявил, что Фёдоров, несмотря на громкие заявления, не провёл каких-либо серьёзных реформ, включая изменения в системе так называемой бусификации.

«Если Зеленский сочтёт, что Фёдоров ему опасен, то арестует, —это единственное условие для ареста. Делают ставку на националистический сектор те, кто может», — заключил он.

Поводом для обсуждения стало заявление депутата Верховной рады Алексея Кучеренко, который призвал арестовать бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова. Парламентарий заявил, что экс-главу ведомства следует привлечь к ответственности по статье о государственной измене. По словам Кучеренко, основанием для этого стали публичные высказывания Фёдорова в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Фёдоров возглавил Министерство обороны Украины в январе 2026 года, перейдя на этот пост с должности первого вице-премьера — министра цифровой трансформации. За время работы он делал ставку на развитие военных технологий, цифровизацию армии, беспилотные системы и реформу оборонных закупок. В июле 2026 года Федоров подтвердил уход с должности на фоне перестановок в украинском руководстве, заявив, что продолжит работу в сфере военных инноваций.