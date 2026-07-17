«Уникальный эксперимент»: Как Марко Рубио дистанционно руководит Венесуэлой вместо Мадуро
Эксперт Паймушкин: Рубио фактически управляет Венесуэлой после захвата Мадуро
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Госсекретарь США Марко Рубио, по сути, единолично управляет экономическими и политическими процессами в Венесуэле. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал эксперт по странам Латинской Америки Илья Паймушкин, комментируя материал The New York Times.
По словам аналитика, с момента захвата президента Николаса Мадуро венесуэльские власти в лице Делси Родригес беспрекословно исполняют все пожелания США. Они начали выпускать политзаключённых, открыли доступ американским коммерсантам к государственной нефтегазовой компании PDVSA и восстановили деятельность посольства США в Каракасе.
Паймушкин отметил, что Рубио часто общается с Родригес по телефону, и все американские инициативы получают в Венесуэле «зелёный свет». При этом Вашингтон сдерживает оппозиционера Марию Корину Мачадо и затягивает выборы нового президента. Эксперт назвал происходящее уникальным кейсом, где страной управляют как отдельным подразделением одной большой кампании в лице США, — в отличие от других латиноамериканских государств, где проамериканские лидеры принимают решения более самостоятельно.
Ранее сообщалось, что американская разведка якобы выявила план по подтасовке парламентских выборов 2020 года в Венесуэле, предусматривавший создание дополнительных голосов в пользу Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что ЦРУ получило сведения о подготовке такой операции, и администрация намерена обнародовать документы, подтверждающие, что сговор с целью электронной фальсификации был реализован.
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