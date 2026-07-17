2,5 тысячи ударов: как морская авиация обеспечила прорыв морпехов в Мариуполе

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев раскрыл подробности работы морской авиации в ходе освобождения Мариуполя. Заявление было сделано в рамках празднования 110-й годовщины со дня образования морской авиации ВМФ России.

По словам адмирала, морские летчики сыграли ключевую роль в наступательной операции. В частности, самолёты морской штурмовой авиации обеспечивали поддержку подразделений морской пехоты в условиях плотной городской застройки.

«Самолёты морской штурмовой авиации точечно уничтожали огневые точки противника и обеспечивали продвижение морской пехоты в городских застройках. Выполнили более 1,2 тыс. вылетов, нанесли свыше 2,5 тыс. авиационных ударов», — заявил он.

Эти действия, как подчеркнул главком ВМФ, стали решающим фактором в обеспечении продвижения штурмовых групп в Мариуполе.

Мариуполь был освобождён 20 мая 2022 года. В этот день были взяты в плен последние остатки вооружённых формирований Украины, заблокированные на территории металлургического комбината «Азовсталь». Бои за город продолжались почти три месяца. После сдачи в плен около 2500 боевиков и военнослужащих ВСУ, а также полной зачистки территории завода, Министерство обороны РФ официально объявило об освобождении Мариуполя.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот России вошёл в тройку сильнейших флотов мира по версии The National Interest, уступая США и Китаю, но сохраняя крупный флот благодаря подводным силам и действиям на четырёх направлениях. В составе ВМФ — 283 корабля, основу составляют стратегические ракетоносцы и многоцелевые подводные лодки.