Стройка офисов уходит в прошлое? Почему бизнес теперь покупает готовые площади

Инвестиции в офисную недвижимость в России в первом полугодии 2026 года резко изменили структуру. На приобретение блоков в бизнес-центрах потратили 52,1 млрд рублей — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Однако затраты на покупку целых офисов и участков под строительство сократились на 40%.

Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков в беседе с «Ридусом» объяснил, что инвесторам выгоднее вкладываться в готовые площади из-за удорожания стройматериалов и рабочей силы, а также бюрократических преград.

«Куда менее затратно вкладывать деньги в объекты, которые возводятся застройщиками или уже готовы», — отметил он.

Особенно привлекательна коммерческая недвижимость в жилых комплексах, где остаётся только сделать ремонт. По словам эксперта, некоторые форматы офисов теряют актуальность из-за удалённой работы, а шоурумы и площадки ретейла уступают маркетплейсам. При этом Бендриков подчеркнул, что говорить о полном устаревании концепции офисов пока рано.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поинтересовался, сколько россияне ежегодно инвестируют в покупку жилья с учётом ипотеки и собственных средств. Он оценил эту сумму примерно в 15–16 триллионов рублей.