Вход через дырку, выход через МЧС: Мужчина провалился в дупло клёна и едва не сгинул в нём

В городе Луга Ленинградской области мужчина оказался в ловушке внутри клена и провёл там больше суток. Самостоятельно выбраться из дерева он не смог — на помощь пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

Необычное происшествие случилось возле одного из домов на улице Гагарина. Мужчина 1991 года рождения провалился в большое дупло старого клена. Полость внутри дерева находилась примерно на высоте четырёх метров от земли, а её глубина составляла около двух метров.

Выбраться наружу самостоятельно мужчина не смог и оставался в таком положении более суток. Сигнал о случившемся поступил в экстренные службы утром в пятницу.

Прибывшие пожарные сначала убрали мешавшие ветви, после чего организовали безопасный доступ к пострадавшему. Около 11:00 спасатели с помощью верёвочного оборудования смогли спустить мужчину с дерева. После освобождения его осмотрели сотрудники скорой помощи. Медики не нашли оснований для госпитализации.