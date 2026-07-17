Концерн «Калашников» опроверг связь с задержанным Сергеем Панкиным
Концерн Калашников выступил с официальным опровержением информации о связях с Сергеем Панкиным, который ранее был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
В официальном сообщении компании подчеркивается, что Сергей Панкин не трудоустроен ни в АО «Концерн Калашников», ни в АО «НИИ Стали». Представители концерна допустили, что фигурант уголовного дела может иметь отношение к сторонним организациям-поставщикам, которые сотрудничают с предприятием, однако прямого трудового или кадрового отношения к самому концерну он не имеет.
Панкина задержали по делу о мошенничестве на 100 млн рублей. Фигуранта обвиняют в хищении средств при поставках военной экипировки.
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