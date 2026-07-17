Концерн «Калашников» опроверг связь с задержанным Сергеем Панкиным

Концерн Калашников выступил с официальным опровержением информации о связях с Сергеем Панкиным, который ранее был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В официальном сообщении компании подчеркивается, что Сергей Панкин не трудоустроен ни в АО «Концерн Калашников», ни в АО «НИИ Стали». Представители концерна допустили, что фигурант уголовного дела может иметь отношение к сторонним организациям-поставщикам, которые сотрудничают с предприятием, однако прямого трудового или кадрового отношения к самому концерну он не имеет.