Стала известна причина смерти вдовы телеведущего Юрия Николаева

Причиной смерти Элеоноры Николаевой, вдовы народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева, стал гепатит C. Об этом ТАСС сообщили в семье женщины.

Напомним, что Элеонора Николаева ушла из жизни через восемь месяцев после смерти своего супруга — известного телеведущего Юрия Николаева. Прощание с вдовой прошло без публичного ажиотажа. 12 июля Элеонору Николаеву похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилой мужа. На церемонии присутствовали только близкие родственники.