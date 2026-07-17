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Регион
17 июля, 12:15

Стала известна причина смерти вдовы телеведущего Юрия Николаева

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Причиной смерти Элеоноры Николаевой, вдовы народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева, стал гепатит C. Об этом ТАСС сообщили в семье женщины.

«Гепатит C стал причиной смерти», — сказал собеседник агентства.

В Москве простились с Элеонорой Николаевой: Вдову легендарного телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище
В Москве простились с Элеонорой Николаевой: Вдову легендарного телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище

Напомним, что Элеонора Николаева ушла из жизни через восемь месяцев после смерти своего супруга — известного телеведущего Юрия Николаева. Прощание с вдовой прошло без публичного ажиотажа. 12 июля Элеонору Николаеву похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилой мужа. На церемонии присутствовали только близкие родственники.

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Милена Скрипальщикова
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