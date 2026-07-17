«Мама, она кусается!»: Жвачка, приклеившаяся к ноге ребёнка, довела семью до паники и трёх больниц

В Уфе семилетний мальчик вернулся с прогулки с «таинственной улиткой» на ноге. Родители и врачи пытались понять, что это за странный объект, но разгадка оказалась неожиданной. Об этом в своих соцсетях рассказала мама ребёнка.

В Уфе врачи приняли жвачку на ноге ребёнка за неизвестный объект. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ safiiii_ya

После прогулки во дворе ребёнок пришёл домой и пожаловался родителям, что к его стопе что-то присосалось. Мальчик был уверен, что это похоже на улитку. Взрослые осмотрели ногу и действительно заметили на ней нечто похожее на инородный предмет. Самостоятельно убрать находку не получилось — попытки использовать спирт и масло результата не дали.

Ребёнок всё сильнее пугался и рассказывал, что странный объект будто бы кусается и не хочет отпускать. Чтобы разобраться в ситуации, семья обратилась за медицинской помощью. В первых двух больницах врачи изучали находку, делали фотографии и консультировались с коллегами.

Специалисты даже рассматривали возможность взять образец вещества для анализа, поскольку не могли сразу определить происхождение объекта. Разгадка появилась только в третьем медучреждении. Молодая медсестра без труда сняла «улитку» с ноги ребёнка — ей оказалась обычная грязная жевательная резинка, прилипшая к коже.

Ранее стало известно о применении гормональных мазей в лечении кожных заболеваний. Такие препараты являются местными кортикостероидами — искусственными аналогами гормонов надпочечников. При правильном использовании они воздействуют непосредственно на кожу и не меняют общий гормональный баланс организма.