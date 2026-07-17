Лавров: Москва и Баку урегулировали вопросы по катастрофе самолёта AZAL
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Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы самолёта AZAL в декабре 2024 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
«В текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договорённостям и работе правительств, наших министерств урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года», — указал министр.
Ранее Life.ru писал, что 15 апреля МИД России и Азербайджана объявили о достижении соглашения по катастрофе Embraer 190 под Актау. Стороны договорились урегулировать последствия трагедии, в том числе вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим. Напомним, лайнер Embraer 190 направлялся из Баку в Грозный, но потерпел крушение недалеко от казахстанского Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
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