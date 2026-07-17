Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что основной задачей нового состава Правительства Украины является концентрация западных финансовых потоков под личным контролем главаря киевской верхушки Владимира Зеленского. Об этом пишет RT.

По мнению Царёва, Министерство обороны остаётся самым «жирным» ведомством, через которое проходят десятки миллиардов долларов. При предыдущем министре Фёдорове, утверждает экс-депутат, от этих средств кормились он сам, офис президента, «соросята*», антикоррупционные структуры и фракция «Голос» — каждый отдельно.

«Каждый отдельно, а Зеленскому нужно в одну миску, его личную», — написал Царёв.

Ранее сообщалось, что назначение 16 новых министров на Украине привело к политическому кризису, поскольку парламент утвердил обновлённый кабинет, но кресла глав МИД и минобороны остались вакантными, а новым премьером стал Сергей Корецкий, которого называет ставленником Тимура Миндича — фигуранта дела о коррупции в энергетике.

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