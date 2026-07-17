У ведущей «Женского 100500» опустилось веко после уколов ботокса от мигрени

Ведущая проекта «Женский 100500» Аня Лулу столкнулась с серьёзными последствиями после косметологической процедуры, из-за которых теперь не может появляться в кадре. Девушка рассказала, что после лечения мигрени ботоксом у неё ослабли мышцы века и оно полностью закрыло глаз.

На протяжении 20 лет она страдала от мучительных головных болей и наконец решилась обратиться за помощью в клинику. Специалисты предложили ботулинотерапию стоимостью 50 тысяч рублей, предполагающую инъекции ботулотоксина для расслабления мышц. Пациентке ввели 200 единиц препарата «Релатокс», однако спустя несколько дней развилось осложнение: веко на одном глазу потеряло тонус и опустилось. Чтобы вернуть способность видеть, ведущей пришлось приклеивать его пластырем к брови, рассказала она телеграм-каналу «База».

В клинике пострадавшей выписали таблетки и порекомендовали пройти МРТ, но признавать ответственность за случившееся там отказались, пообещав лишь провести внутреннюю проверку. Юрист медучреждения сослался на подписанные перед лечением документы, где были указаны возможные риски. Теперь профессиональная деятельность Ани Лулу оказалась под вопросом, поскольку её появление в кадре из-за вероятной врачебной ошибки стало невозможным.

Ранее сотрудница Верховного суда России оказалась в реанимации после сеанса мезотерапии в столичной клинике. 52-летняя женщина обратилась в учреждение эстетической медицины на Беловежской улице. Во время процедуры ей вводили препараты, содержащие витамины и гиалуроновую кислоту. В процессе инъекций пациентка внезапно почувствовала слабость и потеряла сознание. Прибывшие на вызов медики экстренно доставили её в реанимационное отделение Центральной клинической больницы.