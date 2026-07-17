В Госдуме сочли информационной игрой слова Сибиги о встрече Путина и Зеленского

Заявление и.о. главы МИД Украины Андрея Сибиги о готовности Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции является информационной игрой Киева и Запада. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам парламентария, на самом деле ни о какой реальной готовности речи не идёт. Вся деятельность Зеленского, отметил Новиков, всегда была связана с необходимостью формировать нужный имидж и объяснять своей аудитории, что поддержка Зеленского оправдана, а проблемы исходят из Москвы.

«Он готов садиться и договариваться», — это, по мнению депутата, часть выстроенной пиар-кампании.

Новиков также подчеркнул, что западные СМИ впоследствии «препарируют» это заявление, чтобы создать дополнительный информационный повод и представить Зеленского «максимально гибким» политиком. Таким образом, резюмировал он, Запад выстраивает собственную политическую и информационную игру.

Напомним, исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Турция могла бы стать одной из главных площадок для проведения прямой встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, подчеркнув, что у Киева есть предложения по завершению конфликта. При этом он не уточнил конкретные сроки, формат или возможный состав участников переговоров, а также не сообщалось о согласии российской стороны на подобную встречу.