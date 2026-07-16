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16 июля, 14:32

Сибига назвал Турцию возможной площадкой встречи Путина и Зеленского

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Турция могла бы принять прямую встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое заявление сделал и. о. главы МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы выступаем за то, чтобы одной из главных площадок, где могла бы состояться встреча между Зеленским и Путиным, стала Турция», — заявил и. о. министра. По его словам, у Киева есть предложения по завершению конфликта.

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При этом конкретные сроки, формат и возможный состав участников переговоров Сибига не назвал. О согласии российской стороны на подобную встречу также не сообщалось.

Заявление не стало первым сигналом Киева о готовности к переговорам в Турции. Ещё в апреле украинский МИД допускал встречу Путина и Зеленского при участии президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

Анкара со своей стороны ранее предлагала вновь принять как встречи переговорных групп, так и контакты на уровне лидеров. Турция уже выступала площадкой для переговоров России и Украины весной 2022 года.

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Одновременно в Киеве обсуждают возможного представителя Европы на будущих переговорах. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник допустил участие бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который сохраняет личные контакты с российским руководством. Однако Евросоюз официально его кандидатуру не утверждал.

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Марина Фещенко
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