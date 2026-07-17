В Севастополе введены дополнительные ограничения по электроснабжению из-за необходимости сбалансировать энергосистему Крыма. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что точных графиков отключений пока нет, но власти рассчитывают вернуться к режиму «2 через 6».

Ситуация с энергоснабжением в городе осложнилась после того, как системный оператор ввёл дополнительные ограничения мощности для всей полуостровной энергосистемы. Из-за нехватки доступной мощности прежний порядок отключений «2 через 6» временно перестал действовать. Решения теперь принимаются в зависимости от команд диспетчеров и текущей нагрузки на сеть.

В первую очередь электричество направляют в больницы, на насосные станции и другие объекты, которые имеют критическое значение для города. При этом наличие света в одном доме при отключении соседних не означает ошибку. Как объяснил губернатор, такие здания могут находиться на одной линии с социально важными объектами, которые нельзя обесточивать.

Специалисты «Севастопольэнерго» продолжают вручную переключать сети, чтобы максимально равномерно распределять доступные объёмы электроэнергии между районами. Власти рассчитывают к вечеру стабилизировать ситуацию и вернуться к ориентировочному режиму, при котором электричество подаётся два часа, а затем отключается примерно на шесть часов. При этом время подачи и отключений может меняться в зависимости от состояния сети и новых распоряжений диспетчеров.

Ранее в Севастополе начали действовать временные графики отключения электроэнергии после ночной атаки на объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, подача электричества должна была проходить по схеме «два часа со светом — шесть часов без него».