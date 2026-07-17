Суд в Москве арестовал хабаровского депутата Фёдорова на 13 суток

В Москве мировой суд вынес решение по делу депутата Хабаровской городской думы VIII созыва Андрея Фёдорова. Политика приговорили к 13 суткам административного ареста.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, инцидент произошёл 4 июля 2026 года. Сотрудники полиции задержали парламентария в центре столицы. Согласно материалам дела, Фёдоров находился в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Суд признал депутата виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

В ходе заседания сам Андрей Федоров свою вину отрицал, настаивая на том, что был трезв. Тем не менее, представленные следствием материалы позволили суду сделать вывод о том, что депутат действительно находился под воздействием запрещенных веществ. В итоге чиновника отправили под арест на 13 суток.

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