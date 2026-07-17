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17 июля, 13:59

«Не ради маркетинга»: Герой ЧМ Возинья выставил условие для нового клуба

40-летний Возинья заявил о желании продолжить карьеру

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья намерен продолжить профессиональную карьеру. С 1 июля, когда истёк его контракт с португальским «Шавешем», 40-летний футболист находится без клуба.

До этого в СМИ связывали голкипера с «Интер Майами». Однако сам спортсмен подчеркнул, что при выборе команды для него важнее доверие к его игровым качествам, а не возможный рекламный эффект.

«Надеюсь найти клуб, который будет действительно заинтересован во мне как в футболисте и оценит мой вклад на поле, а не будет руководствоваться маркетинговыми соображениями», сказал Возинья в интервью CBS.

Он признался, что по-прежнему сохраняет страсть к футболу и не собирается в ближайшее время вешать перчатки на гвоздь.

«Факт, что в 40 лет я продолжаю играть, говорит о моей страсти к этой игре. Я хотел бы выступать ещё как минимум год-два», — заявил спортсмен.

Дальнейшие планы будут зависеть от физического состояния. Пока Возинья ждёт предложение от команды, которая рассчитывает на него прежде всего как на действующего игрока.

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Ранее Life.ru писал, что Возинья допустил возможность перехода в клубы РПЛ. После яркого выступления вратаря на чемпионате мира 2026 года к игроку появился повышенный интерес со стороны разных команд. Сейчас представители голкипера изучают поступившие варианты.

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Полина Никифорова
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