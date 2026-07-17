«Не ради маркетинга»: Герой ЧМ Возинья выставил условие для нового клуба

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья намерен продолжить профессиональную карьеру. С 1 июля, когда истёк его контракт с португальским «Шавешем», 40-летний футболист находится без клуба.

До этого в СМИ связывали голкипера с «Интер Майами». Однако сам спортсмен подчеркнул, что при выборе команды для него важнее доверие к его игровым качествам, а не возможный рекламный эффект.

«Надеюсь найти клуб, который будет действительно заинтересован во мне как в футболисте и оценит мой вклад на поле, а не будет руководствоваться маркетинговыми соображениями», — сказал Возинья в интервью CBS.

Он признался, что по-прежнему сохраняет страсть к футболу и не собирается в ближайшее время вешать перчатки на гвоздь.

«Факт, что в 40 лет я продолжаю играть, говорит о моей страсти к этой игре. Я хотел бы выступать ещё как минимум год-два», — заявил спортсмен.

Дальнейшие планы будут зависеть от физического состояния. Пока Возинья ждёт предложение от команды, которая рассчитывает на него прежде всего как на действующего игрока.

Ранее Life.ru писал, что Возинья допустил возможность перехода в клубы РПЛ. После яркого выступления вратаря на чемпионате мира 2026 года к игроку появился повышенный интерес со стороны разных команд. Сейчас представители голкипера изучают поступившие варианты.