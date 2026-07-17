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Регион
17 июля, 13:49

Причиной смерти Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь

Причиной смерти режиссера программы КВН Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь, сообщил её сын Александр.

Он был лицом КВН, она — его сердцем за кадром: история общего дела Масляковых
Он был лицом КВН, она — его сердцем за кадром: история общего дела Масляковых

Напомним, 17 июля на 79-м году жизни скончалась режиссер программы КВН, вдова её многолетнего ведущего Александра Маслякова Светлана Маслякова. Самого Александра Васильевича не стало 8 сентября 2024 года. Легендарный ведущий и президент Международного союза КВН скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких.

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Александра Вишнякова
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