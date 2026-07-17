Причиной смерти Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь

Он был лицом КВН, она — его сердцем за кадром: история общего дела Масляковых

Он был лицом КВН, она — его сердцем за кадром: история общего дела Масляковых

Напомним, 17 июля на 79-м году жизни скончалась режиссер программы КВН, вдова её многолетнего ведущего Александра Маслякова Светлана Маслякова. Самого Александра Васильевича не стало 8 сентября 2024 года. Легендарный ведущий и президент Международного союза КВН скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких.