Он был лицом КВН, она — его сердцем за кадром: история общего дела Масляковых

17 июля на 79-м году жизни умерла Светлана Маслякова — режиссёр КВН, вдова Александра Маслякова и человек, почти 60 лет остававшийся за кадром одной из самых известных передач страны. В Международном союзе КВН назвали её имя символом клуба, верной соратницей Александра Васильевича и женщиной, которая прокладывала дорогу следующим поколениям. Причина смерти пока не сообщается.

Эта новость заставляет сказать вслух то, о чём зрители почти не задумывались. История КВН — не только история Александра Маслякова. У программы было лицо, которое знала вся страна, и был взгляд из аппаратной, определявший, что именно страна увидит.

Он стоял перед камерами. Она десятилетиями находилась по другую сторону объектива. И, возможно, именно поэтому её вклад долго оставался менее заметным.

Теперь их нет обоих.

Она пришла в КВН раньше, чем стала Масляковой

В 1966 году Светлана Семёнова пришла в Молодёжную редакцию Центрального телевидения ассистентом режиссёра КВН. Передача существовала уже пять лет, а Александр Масляков два года вёл её вместе со Светланой Жильцовой. Он был молодым студентом-транспортником, неожиданно оказавшимся в телеэфире. Она — вчерашней школьницей, которая начинала осваивать профессию за кадром.

Диктор Светлана Жильцова и ведущий Александр Масляков во время выступления команд КВН (Клуб веселых и находчивых) в Телетеатре на Электрозаводской. 1965 год. Фото © Александр Божко/ТАСС

Их встреча произошла не на светском вечере, не в театре и не в компании общих друзей. Они встретились на работе — в той самой телевизионной игре, которая позднее стала одновременно их домом, главным делом и фактически ещё одним членом семьи.

В 1971 году Александр и Светлана поженились. К тому моменту он уже был одним из самых узнаваемых молодых ведущих Советского Союза, а она прошла путь от ассистента до режиссёра. Им предстояло прожить вместе больше полувека — почти всегда рядом не только дома, но и в телевизионных коридорах, на репетициях, просмотрах и съёмках.

Он держал зал, она держала всю конструкцию

Зритель видел уверенную улыбку Александра Маслякова, его ироничную паузу, строгий взгляд на команду и знаменитое обращение к залу. Работу Светланы Масляковой увидеть было невозможно по определению.

Режиссёр не должен появляться в кадре. Его присутствие ощущается в другом: в ритме программы, в реакции, которую успела поймать камера, в точной паузе между шуткой и смехом, в том, как огромный живой концерт превращается в цельный телевизионный рассказ.

Работа Светланы Масляковой почти полностью оставалась за кадром. Зато официальный сайт КВН регулярно показывал её рядом с Александром Васильевичем на редакторских просмотрах, где команды представляли будущие номера.

Это был редкий творческий союз, в котором один человек стал публичным символом, а другой не пытался бороться за такое же количество света. Светлана Маслякова не была «женой знаменитого ведущего, которая тоже работала на телевидении». Она была самостоятельным режиссёром и одним из людей, без которых огромный механизм КВН не смог бы десятилетиями двигаться вперёд.

Они не придумали КВН — они создали тот КВН, который мы знаем

Исторически будет неверно называть Масляковых создателями самой игры. Первый выпуск КВН вышел ещё 8 ноября 1961 года, за три года до появления Александра Маслякова в кадре и за пять лет до прихода Светланы на телевидение.

Но именно супруги Масляковы стали создателями современного КВН — системы, которая оказалась намного больше одной передачи.

Сначала им пришлось пережить её исчезновение. В начале 1970-х шутки команд всё чаще проходили предварительную проверку, а свободы в программе становилось меньше. Светлана Маслякова вспоминала, что тексты стали просматривать руководители, а капитанов команд вызывали к начальству. В 1972 году КВН закрыли, но в 1986-м передача вернулась на телевидение. Инициаторами возрождения стали бывший капитан команды МИСИ Андрей Меньшиков и поэт, кавээнщик Борис Салибов. Александру Маслякову предложили снова стать ведущим. Светлана вернулась в команду КВН, а позднее стала главным режиссёром программы — после того как прежний режиссёр покинул проект.

Вернулся не просто старый телевизионный формат. Началась совсем другая история.

Дмитрий Медведев в зрительном зале на игре нового сезона высшей лиги КВН. 2008 года. Фото © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов

Страна менялась, вместе с ней менялся юмор. На сцену выходили люди, которые ещё вчера были неизвестными студентами, а через несколько лет становились артистами, сценаристами, режиссёрами и продюсерами. Появлялись новые команды, лиги, фестивали, редакторы, гастроли и собственные правила.

В 1990 году Александр Масляков основал творческое объединение АМиК, которое занялось производством КВН. Постепенно одна телевизионная программа превратилась в международное движение, охватившее десятки городов и стран. Светлана Анатольевна оставалась режиссёром, соавтором решений и постоянным участником редакторских просмотров.

Именно в этом смысле Масляковы создали КВН. Не придумали название и первые конкурсы, а построили мир, в котором человек мог начать с университетской сцены, затем попасть в телевизор и однажды обнаружить, что КВН полностью изменил его жизнь.

Их брак нельзя было отделить от их работы

Семейная жизнь Масляковых почти не становилась предметом публичных откровений. Они не превращали свой брак в телевизионный сюжет и не доказывали окружающим, насколько счастливы.

Вместо этого они просто прожили рядом больше 50 лет.

Их видели вместе на съёмках, редакторских просмотрах и фестивалях. После работы они возвращались в один дом, а на следующий день снова обсуждали команды, номера, шутки и будущие игры. Позднее в КВН пришёл их сын Александр, ставший ведущим Премьер-лиги и руководителем АМиК. Общее дело постепенно стало семейным не только символически, но и буквально.

На золотой свадьбе в 2021 году Александр Масляков сказал жене простые слова: «Пятьдесят лет с этой красивой девушкой — это счастье». Он добавил, что с каждым годом их отношения становились только счастливее.

В этой фразе не было телевизионного остроумия. Только благодарность человека, который понимал: всё, что страна привыкла считать его личным достижением, много лет создавалось вдвоём.

Последние годы она снова защищала его от внешнего мира

По рассказам знакомых семьи, которые приводили СМИ, в последние месяцы жизни Александра Маслякова Светлана Анатольевна иногда отвечала на его телефонные звонки и старалась не раскрывать подробности болезни мужа.

Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года. Ему было 82 года. На прощании рядом с гробом стояли Светлана Анатольевна, их сын и внучка. Люди благодарили ведущего, говорили о его улыбке, таланте и целой телевизионной эпохе, которую он олицетворял.

Светлана Маслякова пережила мужа меньше чем на два года.

Теперь в аппаратной погас свет

КВН продолжится. Снова выйдут команды, заиграет знакомая музыка, ведущий объявит очередной конкурс, а зал будет ждать первой удачной шутки.

Но эпоха Александра и Светланы Масляковых завершилась.

Он научил несколько поколений зрителей узнавать КВН с первой интонации. Она сделала так, чтобы эту интонацию услышала страна.

Он стал символом игры. Она создавала её внутренний ритм.

Их история оказалась редкой историей любви, в которой двое не просто прожили жизнь вместе, но и десятилетиями строили одно общее пространство — иногда весёлое, иногда жёсткое, несовершенное, вызывавшее споры, но для миллионов людей родное.

Наверное, поэтому смерть Светланы Масляковой воспринимается не только как уход известного режиссёра. Будто окончательно закрылась дверь той старой аппаратной, где много лет сидела женщина, видевшая КВН не так, как остальные.